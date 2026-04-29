Самый дорогой трансфер «Спартака» проваливался. Но Карседо раскрыл Жедсона в новой роли

Жедсон Фернандеш — главное приобретение «Спартака» в истории клуба. Разумеется, с точки зрения трансферной стоимости. Двадцать с лишним миллионов евро — столько красно-белые за одного игрока еще не платили.
Летом 2025-го казалось очевидным взять Жедсона в качестве противовеса Барко, который доминировал на мяче и уводил практически все атаки в левую зону, откуда они с Маркиньосом плели опасные моменты. Отличное взаимодействие, но оно все-таки делало «Спартак» предсказуемым. Соперники инструктировали опорных, которые должны были создавать там численное преимущество и не давать спартаковцам свободы именно в этой зоне.
И если соперник с этой задачей справлялся, то с противоположного фланга креатив не рождался — Мартинс мог быть только молотом, который бьет по наковальне, но вышивать узоры не способен, а Солари и Бонгонда весной 2025-го просто не убеждали. Так и вышло, что запрос на вторую «восьмерку», способную что-то придумать и завязать игру, возник сам собой.
Жедсон, вообще говоря, еще в «Бенфике» выглядел потенциальным игроком элитного уровня. Собственно, поэтому Жозе Моуринью и пригласил его в «Тоттенхэм» и, кстати, впервые рассмотрел в португальце опцию для правого фланга обороны. Там он провел восемь минут в матче с «Вулверхэмптоном». Вообще говоря, Моуринью видел соотечественника на каждом участке поля: опорный, правый, левый вингер, атакующий полузащитник — где только Жедсон в Лондоне не играл! Вот только в «шпорах» не закрепился и погнал в Турцию, где и сделал себе имя.
Сульшер в «Бешикташе» расширил полномочия Жедсона и дал ему возможность действовать в центре поля, но с большим атакующим функционалом. И Фернандеш засверкал — забивал «Фенеру» и «Галатасараю», а еще научился качественно врываться в свободные зоны за спину защитникам, используя преимущество в скорости.
В «Спартаке» он тоже бодро стартовал с топами: организовал мячи в ворота «Зенита» и ЦСКА. А еще набросал голов «Пари НН», который уже стал любимым клубом Жедсона, — так много в карьере он забивал только «Лугано».
В общем, в дебюте звездный новичок в московском клубе точно не провалился. А кубковый матч с «Локо» в Черкизово вообще оказался для португальца бенефисом — он просто не замечал оборону железнодорожников и парил над газоном.
И все-таки стабильного результата Фернандеш не принес. Казалось, такой игрок должен разрывать лигу, как это делает тот же Барко. Но в итоге родилась дискуссия с их несовместимостью на поле, поскольку аргентинец все-таки влиял на игру заметно больше, и Жедсон как будто бы отваливался.
Хуан Карлос Карседо с самого начала приступил к перестройке, хотя Жедсон и при нем выходил в роли «восьмерки». Но затем главный тренер «Спартака» начал ставить эксперименты. В кубковой игре с «Зенитом» португалец закрыл правый фланг обороны после замены Денисова, и «Спартак» довел игру до пенальти и победы.
Через несколько дней с «Ростовом» португалец вышел в старте правым защитником, а во втором тайме переместился налево — и снова в оборону. Еще через несколько дней — игра с «Ахматом». Тут Жедсон оказался слева в обороне и забил выдающийся гол дальним ударом в «девятку». Показалось, что этот матч вообще один из самых сильных в спартаковской карьере португальца. Но почему Карседо запихивает самого дорогого игрока команды так глубоко?
Надо понимать, что для Карседо крайний защитник — важнейшая опция в атаке. Реинкарнация Романа Зобнина — тому отличный пример. Плюс Даниил Денисов, который весной при атаке часто оказывался чуть ли не на позиции второго форварда, хотя формально выходил по-прежнему справа в обороне.
Скоростные качества Жедсона при такой игровой философии максимально органичны. Плюс он получает возможность самостоятельно выбирать зоны для включения из глубины и может оказываться на самых разных позициях в атаке. Если посмотреть тепловую карту Фернандеша, то, строго говоря, можно и не понять, что это точки действия крайнего защитника. Жедсон — везде.
Поэтому не надо думать, что позиция защитника как-то скрадывает потенциал португальца. Скорее даже усиливает. Тем более что выносливости ему точно хватает.
Не надо забывать, что в центре поля Карседо сделал ставку на двух опорных. И это пара Литвинов — Умяров, которая отлично закрывает зону. И здесь перемещение Фернандеша на фланг — обороны или атаки — еще и выход из сложившегося перебора игроков центра.
Понятно, что Жедсон все еще не демонстрирует лучшего футбола, но зато на фланге у него появляется больше возможности получать мяч и задействовать свое главное качество — скорость. Поэтому есть ощущение, что такой перенастройкой Карседо сможет выжать из португальца лучшее.
Что ж, осталось подождать. Но Жедсон на новой позиции точно полезен. И мы это еще увидим.