Пришла весна — ушли результаты. Причины краха ЦСКА с Челестини

Вторая причина провала Челестини вытекает из первой. В зимнее межсезонье руководство ЦСКА позволило швейцарскому специалисту пригласить новых помощников — тренера по стандартам Паоло Фаваретто и тренера по физподготовке Габриэле Багаттини. Вместе с ними в клуб пришла еще и жена Челестини Ракель, которая заняла должность менеджера аналитического отдела. Это было явным сигналом к тому, что наставнику дали больше полномочий и позволили действовать по своему усмотрению. В подобных ситуациях важно, чтобы главный тренер не сосредотачивал в своих руках всю власть и не разрушал работающую вертикаль управления командой. В этом контексте опять вспоминается печальный пример со «Спартаком», где в золотой период Массимо Карреры важную роль в успехах команды играл его помощник Роман Пилипчук. Тренер был важнейшим связующим звеном между рулевым и игроками, но со скандалом ушел из клуба в конце сезона-2017/18, после чего сказка красно-белых подошла к концу.