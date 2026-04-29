Пришла весна — ушли результаты. Причины краха ЦСКА с Челестини

ЦСКА — одна из худших команд весенней части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе армейцев лишь 9 баллов в девяти последних играх, они набирают очки в темпе аутсайдера, сумев победить на этом отрезке лишь тольяттинский «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (3:1). В результате спада команда скатилась на шестое место в турнирной таблице чемпионата, спасти сезон может лишь победа в Кубке России, где ЦСКА скоро предстоит сразиться с московским «Спартаком» в матче за выход в суперфинал. Учитывая текущую форму красно-белых, в успех армейцев верится с трудом.
Еще пару месяцев назад главный тренер красно-синих Фабио Челестини заявлял о намерении команды побороться и за чемпионат, и за кубок. Тогда эти цели казались вполне выполнимыми, а самого наставника чуть ли не боготворили болельщики за приверженность атакующему футболу и раскрытие многих игроков, включая Кирилла Глебова, Данилы Кругового и Матеуса Алвеса.
Сейчас же Челестини называют главным виновником провалов ЦСКА и призывают уйти в отставку. Такую резкую метаморфозу можно объяснить тремя вещами.
Длинная зимняя пауза
Швейцарец допустил одну из самых распространенных ошибок иностранных тренеров, приехавших работать в Россию, — не подготовился к большому трехмесячному перерыву. Для успеха в нашем чемпионате недостаточно заложить хорошую базу в летнее межсезонье, длительная пауза зимой мешает командам выступать стабильно на всей дистанции, и перед рестартом чемпионата им необходимо заново входить в игровой тонус. Челестини оказался не готов к специфике РПЛ.
Есть немало примеров того, как зарубежные специалисты мгновенно преображали российские клубы, но после зимнего перерыва проваливались. В последние несколько лет особенно ярко это проявилось в «Спартаке». Перед сезоном-2022/23 клуб возглавил Гильермо Абаскаль, который в первой части чемпионата восхитил всех своим вниманием к деталям, а красно-белые после 17 туров шли на втором месте, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на 6 очков. Однако весной «Спартак» сдал и в итоге не только безнадежно отстал от сине-бело-голубых (отрыв между командами составил 16 очков), но еще и пропустил вперед ЦСКА.
В прошлом сезоне похожий путь проделал Деян Станкович. При сербе красно-белые бодро прошли осень и уходили на зимний перерыв всего в 2 очках от первого места. Пришла весна — и ушли результаты. «Спартак» не смог финишировать даже в тройке.
Но если в тех случаях весенний спад команд связывали больше с непонятными тактическими экспериментами в отдельных матчах, то Челестини критикуют именно за работу в зимнюю паузу. Недавно портал «Чемпионат» сообщил, что значительная часть игроков ЦСКА была недовольна подготовкой команды к возобновлению сезона. Их не устраивало, что главный тренер слишком много внимания уделял игре в атаке, забывая про физику и оборону.
Фабио частично опровергнул эту информацию, заявив, что не отодвигал отработку действий в защите на второй план. Однако результаты в этом не убеждают: весной армейцы лишь однажды смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности — в матче 27-го тура против казанского «Рубина» (0:0), который состоялся несколько дней назад. До этого ЦСКА неизменно пропускал, как в кубке, так и в чемпионате.
Расширение власти
Вторая причина провала Челестини вытекает из первой. В зимнее межсезонье руководство ЦСКА позволило швейцарскому специалисту пригласить новых помощников — тренера по стандартам Паоло Фаваретто и тренера по физподготовке Габриэле Багаттини. Вместе с ними в клуб пришла еще и жена Челестини Ракель, которая заняла должность менеджера аналитического отдела. Это было явным сигналом к тому, что наставнику дали больше полномочий и позволили действовать по своему усмотрению. В подобных ситуациях важно, чтобы главный тренер не сосредотачивал в своих руках всю власть и не разрушал работающую вертикаль управления командой. В этом контексте опять вспоминается печальный пример со «Спартаком», где в золотой период Массимо Карреры важную роль в успехах команды играл его помощник Роман Пилипчук. Тренер был важнейшим связующим звеном между рулевым и игроками, но со скандалом ушел из клуба в конце сезона-2017/18, после чего сказка красно-белых подошла к концу.
В тренерском штабе Челестини тоже был свой медиатор — Алексей Березуцкий, но зимой он покинул ЦСКА. По официальной версии — из-за семейных обстоятельств. А по данным журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова — из-за разногласий с главным тренером.
Стоит отметить, что Челестини оказывает влияние и на трансферы клуба. Это нормальная история, при этом Фабио подмечал зимой, что финальное решение всегда остается за руководством. Но именно он активно продвигал трансфер Лусиано Гонду, согласившись на уход Игоря Дивеева в «Зенит». Российский защитник стал надежным столпом обороны петербуржцев, а аргентинец все никак не может адаптироваться к футболу армейцев.
Конфликт с игроками
Помимо Гонду, с одобрения Челестини в зимнее трансферное окно в ЦСКА перешли Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Максим Воронов и Матеус Рейс. Последнему наставник был особенно рад, рассчитывая, что опытный игрок усилит линию защиты. «Отлично, что мы подписали Рейса. Это игрок очень высокого уровня с огромным опытом. Я думаю, что Матеус очень многое даст команде и точно повлияет на то, как она будет выглядеть на поле», — говорил Челестини в интервью порталу «Спортс».
Рейс провел несколько матчей в основе, схлопотал глупое удаление в кубковой встрече с «Краснодаром» (0:4), после чего попал в опалу швейцарского специалиста и прочно присел на скамейку запасных. В той злополучной игре подвел свою команду и Мойзес, получив две желтые карточки. С ним вышло еще хуже: футболист и тренер устроили словесную перепалку в раздевалке после матча, и бразильца отстранили от тренировок.
Конечно, в этой ситуации нельзя вешать всех собак на Челестини. Но наставник должен не только определять тактику, но и быть хорошим психологом, уметь находить нужные слова в непростых ситуациях. После разгромного поражения в Краснодаре у Челестини это сделать не получилось, что привело к сомнительной ротации в следующих матчах. Лишь несколько дней назад, в игре с «Рубином», Мойзес вернулся в старт. Без бразильца команда потеряла несколько драгоценных очков в чемпионате.
Что делать руководству ЦСКА?
Несмотря на то что позиции Челестини в зимнее межсезонье усилились, он настаивает, что находится в незащищенном положении. «Тренер — самый уязвимый человек в клубе. Меня может не быть в команде через два месяца. Это же понимает и клуб», — сказал Фабио как раз два месяца назад. Возможно, эти слова станут пророческими.
В преддверии важнейшего кубкового поединка со «Спартаком» руководство ЦСКА может решиться на смену тренера, чтобы взбодрить команду. За такие кардинальные меры выступает, например, бывший футболист армейцев Александр Гришин. «Мне кажется, что тренера нужно менять. Игроки выходят играть без эмоций. Отставка нужна, чтобы устроить встряску футболистам. Команда катится с горы. Это будет плюсом для ЦСКА перед главным матчем года — в кубке против “Спартака”, — приводит комментарий Гришина “Матч ТВ”.
Однако все может пойти по другому сценарию: не исключено, что руководство ЦСКА решит дать Челестини возможность исправиться в следующем сезоне, особенно если он завоюет с армейцами Кубок России. Поэтому ближайшие дни станут для тренера и команды определяющими.