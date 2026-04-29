В «Пари НН» высказались о назначении тренера из Медиалиги: «Очень большой профессионал своего дела»

«Пока есть хоть малейшие шансы на то, чтобы остаться в РПЛ, мы должны за них цепляться.



Клуб оказал мне большое доверие в выборе тренера, с которым мы можем попытаться сделать необходимую работу и который бы подходил команде стилистически. Всю ответственность за принятое кадровое решение я, безусловно, понимаю и разделяю.



Вадим Вячеславович в первую очередь очень большой профессионал своего дела, и, что не менее важно, человек, обладающий личностными качествами, которые ничем не уступают уровню тренерского мастерства. Согласие помочь клубу, в котором я работаю, в столь непростой момент сезона тому подтверждение.



В розыгрыше все еще остаются девять очков, и мы сделаем все возможное, чтобы забраться выше, чем то, где мы сейчас находимся», — приводит слова Евменова пресс-служба «Пари НН».