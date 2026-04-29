ЦСКА собирается избавиться от главного тренера

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионат.com» «Премьер-лига несправедливости» выразил уверенность, что московский ЦСКА расторгнет контракт с главным тренером Фабио Челестини после завершения сезона.

Источник: Газета.Ру

«Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона. Не верю, что ЦСКА уже договорился с кем-то о замене», — указал он.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».

