ЦСКА собирается избавиться от главного тренера

«Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона. Не верю, что ЦСКА уже договорился с кем-то о замене», — указал он.
Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.
25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.
2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».