Трансляции РПЛ вернутся на бразильское ТВ спустя четыре года перерыва

Первой игрой после возвращения станет московское дерби «Локомотив» — «Динамо» в 28-м туре РПЛ, которое пройдет 1 мая.

Источник: ТАСС

Бразильский телеканал Band возобновит трансляции матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ), прерванные в 2022 году, сообщает портал UOL.

Российский футбол не транслировался в Бразилии с февраля 2022 года, когда большинство зарубежных вещателей разорвали контракты с РПЛ на фоне конфликта России с Украиной.

Первая трансляция запланирована на пятницу, 1 мая. В прямом эфире покажут матч 28-го тура между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

В РПЛ выступают два футболиста сборной Бразилии: защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике из петербургского «Зенита». Всего в России выступает 31 игрок из южноамериканской страны.

«Локомотив» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» располагается на восьмой строчке (38 баллов). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (60).

