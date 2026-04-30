Все, что нужно знать о новом лимите. Колонка Юрия Зайцева

24 апреля министр спорта Михаил Дегтярев утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 клубы Премьер-лиги смогут включать в заявку максимум 12 иностранных футболистов, из которых только 7 получат право одновременно находиться на поле. Сейчас, напомню, действует формула «13+8».
«Суммарный бюджет команд РПЛ — более 120 миллиардов рублей. Несмотря на то что среди этих средств 70−80 процентов прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 миллиарда рублей — 6 процентов… В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить команды перераспределить расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников», — так объяснил ужесточение лимита министр в своем Telegram-канале.
Давайте разберемся в юридических тонкостях лимита, в том числе почему его вводит Минспорт, а не футбольные власти.
Понятие
Лимит является разновидностью протекционизма. Понимая важность отечественных спортсменов для сборных, государство может устанавливать для доморощенных атлетов определенные преференции, гарантирующие участие в соревнованиях.
На юридическом языке лимитом именуется ограничение на участие спортсменов, не имеющих права выступать за национальные команды России. Это самое право определяется в соответствии с нормами международных федераций, и, как правило, одного статуса гражданина РФ недостаточно. Например, бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес некоторое время после получения российского паспорта считался легионером, пока не наступил 5-летний срок непрерывного проживания в стране, чтобы по правилам бразилец смог выступать за сборную России. Защитник «Зенита» Дуглас Сантос хотя и имеет гражданство РФ, но играет за сборную Бразилии, поэтому по правилам ФИФА не может выступать за национальную команду России и, следовательно, в нашем чемпионате является легионером.
Почему устанавливает Минспорт
Статья 20.3 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» гласит, что федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта утверждает ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации. В переводе с бюрократического языка это значит, что Минспорт устанавливает лимит на легионеров. Идеологом данной нормативной конструкции в свое время был Виталий Мутко, при котором министерство впервые получило право устанавливать ограничения на иностранцев во всех видах спорта, а не только в футболе. В нем лимит регулируется приказом Минспорта от 17.05.2023 № 337. Именно в этот документ внес изменения Дегтярев на прошлой неделе.
Кто не считается
Приказ Минспорта устанавливает, что ограничения не касаются граждан Союзного государства России и Белоруссии, которые имеют право выступать за сборную Белоруссии, и представителей стран — членов ЕАЭС, которые имеют право выступать за свои национальные команды. Таким образом, вне лимита в России граждане Казахстана, Армении, Киргизии и той же Белоруссии. Именно поэтому Нуралы Алип («Зенит», Казахстан) или Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) не считаются легионерами.
Особый статус для граждан стран — членов ЕАЭС обусловлен принципом свободы труда внутри экономического союза. В 2018 году суд ЕАЭС вынес заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, осуществляющих трудовую деятельность в клубах государств — членов союза, тем самым признав незаконность установления лимита для граждан стран ЕАЭС внутри союза.
Есть ли тут вмешательство государства в деятельность РФС?
Статья 15 Устава Международной федерации футбола устанавливает, что ассоциация — член ФИФА должна быть независимой и избегать политического вмешательства. Нарушение этой нормы может повлечь за собой приостановление членства национальной ассоциации в Международной федерации футбола.
Примером недопустимого политического вмешательства может являться роспуск федерации, государственное вмешательство в выборы или отстранение действующих органов федерации. В таких случаях ФИФА, как правило, приостанавливает членство.
Но такие вопросы, как лимит на легионеров или государственная аккредитация федерации, не должны рассматриваться в качестве вмешательства, а являются допустимыми мерами административного регулирования. Во всяком случае мне неизвестны случаи, когда ФИФА применяла какие-либо санкции из-за этого.
Низшие лиги
Тот же самый приказ Минспорта России № 337 устанавливает, что в заявке клуба Первой лиги может быть 4 легионера (без ограничения по количеству на поле), а в заявке Второй лиги и Молодежной лиги (МФЛ) иностранцев не может быть вовсе. Граждане стран ЕАЭС также не подпадают под лимит, поэтому представители Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии имеют право выступлений в нашей Второй лиге без каких-либо ограничений.
Планы
Их Дегтярев озвучил в своем Telegram-канале: «В планах Минспорта постепенное доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решения, исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат».
Действующий приказ № 337 не устанавливает никаких поэтапных снижений лимита, хотя юридически это возможно прописать. Однако нет никаких ограничений для Минспорта в любой момент внести соответствующие изменения.