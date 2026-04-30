Все, что нужно знать о новом лимите. Колонка Юрия Зайцева

Статья 20.3 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» гласит, что федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта утверждает ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации. В переводе с бюрократического языка это значит, что Минспорт устанавливает лимит на легионеров. Идеологом данной нормативной конструкции в свое время был Виталий Мутко, при котором министерство впервые получило право устанавливать ограничения на иностранцев во всех видах спорта, а не только в футболе. В нем лимит регулируется приказом Минспорта от 17.05.2023 № 337. Именно в этот документ внес изменения Дегтярев на прошлой неделе.