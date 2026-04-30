Все, что нужно знать о новом лимите. Колонка Юрия Зайцева

Очередная колонка известного спортивного юриста, сооснователя международной компании SILA посвящена изменениям в формате ограничений на легионеров в РПЛ, которые вступают в силу в сезоне-2026/27.

Источник: ФК «Зенит»

24 апреля министр спорта Михаил Дегтярев утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 клубы Премьер-лиги смогут включать в заявку максимум 12 иностранных футболистов, из которых только 7 получат право одновременно находиться на поле. Сейчас, напомню, действует формула «13+8».

«Суммарный бюджет команд РПЛ — более 120 миллиардов рублей. Несмотря на то что среди этих средств 70−80 процентов прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 миллиарда рублей — 6 процентов… В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить команды перераспределить расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников», — так объяснил ужесточение лимита министр в своем Telegram-канале.

Давайте разберемся в юридических тонкостях лимита, в том числе почему его вводит Минспорт, а не футбольные власти.

Понятие

Лимит является разновидностью протекционизма. Понимая важность отечественных спортсменов для сборных, государство может устанавливать для доморощенных атлетов определенные преференции, гарантирующие участие в соревнованиях.

На юридическом языке лимитом именуется ограничение на участие спортсменов, не имеющих права выступать за национальные команды России. Это самое право определяется в соответствии с нормами международных федераций, и, как правило, одного статуса гражданина РФ недостаточно. Например, бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес некоторое время после получения российского паспорта считался легионером, пока не наступил 5-летний срок непрерывного проживания в стране, чтобы по правилам бразилец смог выступать за сборную России. Защитник «Зенита» Дуглас Сантос хотя и имеет гражданство РФ, но играет за сборную Бразилии, поэтому по правилам ФИФА не может выступать за национальную команду России и, следовательно, в нашем чемпионате является легионером.

Почему устанавливает Минспорт

Статья 20.3 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» гласит, что федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта утверждает ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации. В переводе с бюрократического языка это значит, что Минспорт устанавливает лимит на легионеров. Идеологом данной нормативной конструкции в свое время был Виталий Мутко, при котором министерство впервые получило право устанавливать ограничения на иностранцев во всех видах спорта, а не только в футболе. В нем лимит регулируется приказом Минспорта от 17.05.2023 № 337. Именно в этот документ внес изменения Дегтярев на прошлой неделе.

Кто не считается

Приказ Минспорта устанавливает, что ограничения не касаются граждан Союзного государства России и Белоруссии, которые имеют право выступать за сборную Белоруссии, и представителей стран — членов ЕАЭС, которые имеют право выступать за свои национальные команды. Таким образом, вне лимита в России граждане Казахстана, Армении, Киргизии и той же Белоруссии. Именно поэтому Нуралы Алип («Зенит», Казахстан) или Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) не считаются легионерами.

Особый статус для граждан стран — членов ЕАЭС обусловлен принципом свободы труда внутри экономического союза. В 2018 году суд ЕАЭС вынес заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, осуществляющих трудовую деятельность в клубах государств — членов союза, тем самым признав незаконность установления лимита для граждан стран ЕАЭС внутри союза.

Есть ли тут вмешательство государства в деятельность РФС?

Статья 15 Устава Международной федерации футбола устанавливает, что ассоциация — член ФИФА должна быть независимой и избегать политического вмешательства. Нарушение этой нормы может повлечь за собой приостановление членства национальной ассоциации в Международной федерации футбола.

Примером недопустимого политического вмешательства может являться роспуск федерации, государственное вмешательство в выборы или отстранение действующих органов федерации. В таких случаях ФИФА, как правило, приостанавливает членство.

Но такие вопросы, как лимит на легионеров или государственная аккредитация федерации, не должны рассматриваться в качестве вмешательства, а являются допустимыми мерами административного регулирования. Во всяком случае мне неизвестны случаи, когда ФИФА применяла какие-либо санкции из-за этого.

Низшие лиги

Тот же самый приказ Минспорта России № 337 устанавливает, что в заявке клуба Первой лиги может быть 4 легионера (без ограничения по количеству на поле), а в заявке Второй лиги и Молодежной лиги (МФЛ) иностранцев не может быть вовсе. Граждане стран ЕАЭС также не подпадают под лимит, поэтому представители Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии имеют право выступлений в нашей Второй лиге без каких-либо ограничений.

Планы

Их Дегтярев озвучил в своем Telegram-канале: «В планах Минспорта постепенное доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решения, исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат».

Действующий приказ № 337 не устанавливает никаких поэтапных снижений лимита, хотя юридически это возможно прописать. Однако нет никаких ограничений для Минспорта в любой момент внести соответствующие изменения.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше