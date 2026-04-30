Денис Бояринцев: «Если “Спартак” хочет бороться за чемпионство, нужен другой вратарь»

1 — За кого болеете в чемпионской гонке?
— Конечно, за «Краснодар»! Команда симпатичная во всех отношениях. Многие прогнозировали, что она сдуется после прошлогоднего чемпионства. Ведь защитить титул сложнее, чем завоевать в первый раз. Но «быки» не провалились, не насытились победами. Наоборот, снова идут к своей цели. Молодцы!
Игра поставлена, а главное, с характером порядок. Последние матчи складываются тяжеловато. Футбол натужный, без прежней легкости. Что не мешает набирать очки. Сначала с «Балтикой» сравняли счет в компенсированное время, потом две волевые победы подряд — над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».
Чувствуется, весной «Краснодару» не хватает скамейки. У «Зенита» она подлиннее, да и календарь на финише попроще. Сейчас это может стать решающим фактором.
2 — Лучший игрок РПЛ-2025/26 на данный момент?
— Мне очень нравится Батраков. Молодой, стабильный, второй сезон проводит на высоком уровне. Но не будем забывать, что «Локомотив» выше третьего места уже не поднимется…
А из участников чемпионской гонки сразу вспоминаются Кордоба и Сперцян. Один — лучший бомбардир лиги, другой — лучший ассистент. Из них я бы выбрал Сперцяна. Свой воспитанник, капитан, ведет всю игру, еще и 12 мячей наколотил.
3 — Как вам работа Карседо?
— С точки зрения тактики «Спартак» сейчас смотрится интереснее, чем при Абаскале и Станковиче. Солиднее, разнообразнее. При сербе в первой половине сезона было больше агрессии, но меньше конструктивного футбола.
С Карседо появилась вариативность при выходе из обороны в атаку. Уже проглядывается спартаковская стилистика — контроль мяча, быстрые комбинации, постоянные открывания между линиями. В общем, команда преобразилась, есть реальный шанс зацепиться за бронзу. О которой пару месяцев назад никто не помышлял.
Но! Если к опорной зоне и атакующей группе вопросов мало, то проблемы в обороне как были, так и остались. В центр нужны более квалифицированные игроки, чем Джику и Ву. А на фланги — креативщики. Способные не только мяч отобрать, но и помочь атаке. Мы же видим, что требует Карседо от крайних защитников. В каждом матче они поднимаются высоко. Яркий пример — недавняя встреча с «Локомотивом», где Денисов имел больше всех моментов, а Зобнин с левой отдал голевой пас.
Жаль, что пока травмирован Саусь, купленный зимой у «Балтики». Я знаю возможности этого футболиста еще по Первой лиге. Скоростной, с огромным объемом работы, умеет и обороняться, и атаковать. На левую бровку нужен такой же.
Ну и конечно, необходим надежный вратарь. У Максименко бывают яркие матчи, но спасает далеко не всегда. Если «Спартак» хочет претендовать на чемпионство, надо найти голкипера с опытом борьбы за титул. Чтобы и в раме выручал, и защитниками руководил, правильно их расставлял.
4 — В 2026-м из Первой лиги напрямую выйдут «Факел», «Родина» или «Урал». Кто-то из них может взлететь в РПЛ так же, как «Балтика»?
— С нынешней обоймой? Исключено! Этим командам требуется обновление минимум на 50 процентов — не для борьбы за высокие места, а чтобы не сражаться за выживание.
К слову, мне нравилось, как играл «Урал» при Мирославе Ромащенко. С назначением Василия Березуцкого футбол стал более силовой. Меньше конструктива, зато добавилась агрессия в переходных фазах.
А «Балтика»… Я не удивился, что она выстрелила в РПЛ. Предпосылки были. В прошлом сезоне Андрей Талалаев, точечно усиливая команду, собрал идеальный состав. Под свое видение игры. Этот агрессивный футбол хорошо лег и в Премьер-лиге. Плюс великолепная физическая готовность, позитивные эмоции после уверенного выхода наверх, желание ребят прогрессировать. Отсюда и результат.
5 — Предположим, вы принимаете клуб в РПЛ и можете взять трех игроков из Первой лиги. Кого выбираете?
— В оборону — Николая Покидышева из «Ротора». Классный центральный защитник. Недооцененный! Я заметил его в Хабаровске, пригласил в Волгоград, о чем ни секунды не пожалел.
Надежность, игра головой, грамотный выбор позиции — всё при нем. Разноплановый. Полезен как разрушитель, так и в созидании. Часто подключается из глубины, с мощным дальним ударом, чем напоминает Юрия Никифорова. Вдобавок универсал, способен и фланг закрыть. В РПЛ Коля не затеряется. Сто процентов!
В полузащиту я бы взял Илью Ишкова из «Урала». Интересный мальчишка. Уже в 18 лет дебютировал в РПЛ и сразу мне приглянулся. Показывал не по годам мудрый футбол. А два сезона в Первой лиге сделали его еще сильнее. Заматерел. Молодым игрокам такая школа всегда на пользу.
В «Урале» Илья выходит на разных позициях. То «десятка», то «ложная девятка», то крайний форвард. Но я при схеме 4−2−3−1 использовал бы его в центре поля.
Ну, а нападение укрепил бы Артемом Максименко из «Родины». Я давно за ним наблюдаю. Настоящий бомбардир! Стабильно забивал не только в командах, где качественные партнеры, но и в «Соколе», когда тот боролся за выживание, и моменты приходилось создавать самому. За счет индивидуального мастерства.
Артем — агрессивный, объемный, хорош в контрпрессинге. Великолепно откликается на фланговые передачи. С голевым чутьем, расторопный, нередко оказывается первым на добивании. Думаю, уже созрел для РПЛ.
6 — В ноябре 2025-го вы покинули «Ротор» и вскоре могли возглавить «Черноморец». Почему не срослось?
— Еще раньше мою кандидатуру рассматривали в «Енисее», я разговаривал со спортивным директором. Но поблагодарил за предложение и отказался. Понял, что после «Ротора» нужна передышка. Хотелось переключить тумблер, побыть с женой и детьми. А тут надо мгновенно погружаться в работу, общаться с потенциальными новичками. Вместо отпуска — с утра до вечера на телефоне. Ну и что это за отдых?
Вариант с «Черноморцем» появился чуть позже. Сами знаете — ситуация в клубе непростая. Чтобы удержать его в Первой лиге, опять пришлось бы задействовать все внутренние ресурсы. На семейном совете решили — лучше не дергаться, взять паузу.
Кто-то тогда написал, что у меня проблемы со здоровьем. Полная чушь! Чувствую себя прекрасно, жду предложений. А пока каждую неделю играю за спартаковских ветеранов. Вчера вот из Калининграда вернулся…
7 — Если позовут главным тренером в Медиалигу — согласитесь?
— Нет. Еще не созрел. Предложения время от времени поступают, но даже до обсуждения зарплаты ни разу не дошло. Всем отвечаю: «Для меня приоритет — профессиональный футбол».
8 — Вы часто выступаете на ТВ. Самый крутой эксперт — в вашем личном рейтинге?
— Саша Гришин. Всегда интересно слушать. Грамотная речь, глубокое понимание футбола… А из аксакалов, конечно, выделяется Евгений Серафимович Ловчев. Харизматичный, с юмором. С ним в эфире скучно не бывает.
9 — Валерия Карпина настолько подбешивают комментаторы, что футбол теперь смотрит без звука. Вы хотя бы раз так делали?
— Нет. Меня никто не раздражает. Нравятся Костя Генич, Дима Шнякин, Миша Меламед… Да многих могу перечислить. У каждого своя манера.
Генич — профи, всю футбольную кухню знает изнутри, мы еще по юношам на поле пересекались. Со Шнякиным — в любительской лиге, где я поигрывал после завершения карьеры. А Меламед пусть и не играл, но тоже вырос в отличного комментатора.
10 — К подводной охоте с возрастом охладели?
— Что вы! Это хобби со мной на всю жизнь, устать от него нельзя. Правда, в последнее время редко выбираюсь — у тренера мало выходных. В Волгограде за полтора года лишь два раза удалось понырять.
Для меня в охоте главное не трофеи, а процесс. Получаю от него ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну, а если еще что-то на ужин подстрелю — вообще шикарно. Средняя глубина погружения — метров пять, не больше.
Я не из тех, кто будет из-за рыбы рисковать — подплывать под затопленные баржи на 10−12 метров, как некоторые фанаты, или охотиться на сома в корягах, густых зарослях камыша, где можно запутаться и утонуть. Такие места обхожу стороной.
11 — Рекордный трофей?
— Щука весом 10 800. Это 2016-й, я в «Носте» работал. Из головы сделал чучело, повесил на балконе. Остальное на базу отнес, девчата в столовой приготовили вкуснейшие котлеты. Ела вся команда.
12 — Когда-то на охоту и за грибами вы ездили на уазике. Теперь на чем?
— На нем же. Да он как новенький! 2011 года, но пробег- всего 10 тысяч. Так что продавать не собираюсь. Для нашего бездорожья — то, что надо!
Раньше и по Москве на нем передвигался. Когда в «Торпедо» на уазике приезжал на тренировку, с ним все фотографировались. Особенно легионеры были в восторге. Поляк Лукаш Тесак обожал со мной ездить, мы жили в одном районе. До сих пор ребята из той команды вспоминают мой автомобиль. У них при встрече первый вопрос не «как дела?», а «как твой уазик?».
13 — У вас есть любимый афоризм?
— Он до слез банальный, но очень точный: «Что нас не убивает — делает сильнее». Я часто вспоминаю эти слова в сложный период. Например, после увольнений. Да, неприятно, но жизнь продолжается, нужно двигаться дальше.
14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— Нет. Тут я на стороне Шарапова, который считал, что даже в такой ситуации нельзя идти на подлог. Результата всегда надо добиваться честным путем — в том числе когда ловишь преступника.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Называть вранье, лицемерие, зависть и что-то подобное я не буду. С этим и так понятно. Скажу о футбольных моментах.
Ненавижу, когда игроки ставят себя выше команды. Когда на поле уклоняются от борьбы. А еще — когда приходится работать с людьми, у которых на первом месте не футбол, а другие интересы.
Александр Кружков