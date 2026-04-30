Из РПЛ неожиданно может вылететь легендарный клуб: весной невозможно смотреть на «Ростов»

Весна РПЛ не задалась у многих клубов лиги: борьба в районе зоны вылета сейчас правда жестокая. Некоторые коллективы все же решились на смену тренера — руководители видят в этом единственный выход после того, как команда полгода мучалась и не добывала результата.
По другой — непротоптанной — тропинке пошел «Ростов». Сейчас клуб экстремально близок к зоне стыков (в общем-то, ровно в одном балле от зловещей долины), однако менять тренера не планировал и не планирует.
«Ростов» сегодня сильно чаще разочаровывает: невзрачная, силовая и максимально простая игры, которая приносила результат, сейчас не работает. Чем дальше от ухода Карпина, тем активнее Альба внедряет «харамболл» — крайне оборонительный и скучный стиль игры, нацеленный исключительно на победу с минимальным счетом.
До какого-то времени это работало: да, спустя 10 минут игры «Ростова» так и тянуло взять в руки телефон, но такой подход в первой половине сезона приносил результат. Это было важно: клуб много лет последовательно декламировал, что первостепенная задача на сезон — не вылететь. Так было еще в жирные годы Карпина, так клуб, похоже, начинал и этот сезон — куда более проблематичный.
Трудно было и с точки зрения финансов (у клуба все еще многомиллионные долги), и с точки зрения комплектации состава. Летом клуб потерял Комличенко, Осипенко, до этого — Глебова: на их место привезли Сулейманова и Чистякова, которых прямо сейчас с огромной натяжкой можно назвать равноценной заменой.
Осенью клуб, несмотря на задержки и сложный силовой футбол, держался в середине таблицы — часто решали индивидуальное мастерство и задумки тренера, а когда нет — удача. Весной всего этого стало ощутимо меньше: как заявляет Opta, «Ростов» забивает лишь 0.7 гола за матч в этом сезоне РПЛ, хуже было только в сезоне-2007 (0.6). В текущем сезоне хуже результативность только у махачкалинского «Динамо» (0.6).
Как раз «Динамо» — прямой конкурент «Ростова» и соперник в следующем туре РПЛ.
В этом году «Ростов» выгрыз победу только однажды — против «Пари» в начале апреля. И до, и после — ничьи и (чаще) поражения. Команда может навязывать борьбу (ничьи против ЦСКА, «Балтики» и «Спартака»), но чаще теряет концентрацию в концовках и из-за этого лишается важных очков (как было против «Сочи» и «Оренбурга»).
Чем ближе к концу сезона, тем крепче мысль, что футболисты в лучшем случае стагнируют — Щетинин и Мелехин, несмотря на общие результаты команды, обладают спросом среди топ-клубов. В остальном, как кажется, все печально.
- Африканский защитник Сако, за первые полгода заслуживший полноценный контракт, через матч совершает грубые ошибки в обороне;
- Дуэт Голенков-Сулейманов на двоих за сезон в РПЛ забил 6 мячей: один Егор за сезон у Карпина, выходя на замену, успевал сообразить 8 голов;
- Процент отраженных ударов Ятимова упал почти на 10% по сравнению с прошлым сезоном, сейчас он один из худших киперов РПЛ по этому показателю (63%).
Концовка сезона для «Ростова» давно не была настолько важной: сейчас клуб всего в одном очке от зоны стыков, куда может с легкостью упасть, если проиграет следующий матч — как раз Махачкале, своему прямому конкуренту. И даже так: если «Оренбург» переиграет «Сочи», который потерял почти все шансы на сохранения, а «Крылья» вдруг возьмут очки против «Спартака» — в таком случае «Ростов» точно окажется в зоне стыковых матчей.
Весьма грустная концовка сезона для прошлогоднего финалиста Кубка России.