Стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Зенит» в 28-м туре РПЛ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева обслужит матч ЦСКА и петербургского «Зенита» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС),
Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным арбитром выступит Никита Новиков. За систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Роман Галимов.
Встреча пройдет 2 мая в Москве. ЦСКА после 27 туров набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ, «Зенит» (59 очков) идет вторым.
Другие назначения тура:
1 мая, пятница.
«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — Сергей Карасев (VAR — Алексей Сухой);
«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — Евгений Кукуляк (VAR — Анатолий Жабченко);
2 мая, суббота.
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Василий Казарцев (VAR — Павел Шадыханов);
«Балтика» (Калининград) — «Рубин» (Казань) — Ян Бобровский (VAR — Иван Абросимов);
3 мая, воскресенье.
«Сочи» — «Оренбург» — Сергей Цыганок (VAR — Артем Чистяков);
«Акрон» (Тольятти) — «Краснодар» — Евгений Буланов (VAR — Сергей Иванов);
«Ахмат» (Грозный) — «Нижний Новгород» — Сергей Чебан (VAR — Кирилл Левников).