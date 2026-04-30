РФС сообщил о назначениях рефери на игры 28-го тура РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о назначении арбитров и инспекторов на матчи предстоящего 28-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Следует отметить, что игры состоятся в период с 1 по 3 мая. Со всеми назначениями можно ознакомиться ниже.
После 27 сыгранных туров сезона РПЛ-20025/2026 лидерство в таблице удерживает «Краснодар», набравший 60 очков. На один пункт от «быков» отстаёт петербургский «Зенит» (59), замыкает тройку лучших московский «Локомотив» (49).
В зоне прямого вылета в Лигу PARI располагаются «Пари НН» (22) и «Сочи» (18).