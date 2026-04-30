Ивелин Попов признался в желании стать спортивным директором «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Ивелин Попов допустил, что мог бы возглавить спортивный департамент столичного клуба.

Источник: Getty Images

Попов являлся игроком «Спартака» в 2015—2019 годах. 38-летний болгарин уже завершил спортивную карьеру.

«Сейчас начинаю путешествовать. Скоро вылетаю в Испанию на несколько дней. Заеду к “Атлетику” из Бильбао: ознакомлюсь с инфраструктурой, с тем, как люди работают в клубе и в академии.

Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, все знать и быть полезным клубу.

Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»? В принципе, все возможно. Главное — жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов. «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» — это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но все покажет время.

Тренерскую лицензию получать не планирую — понял, что это не для меня. Слишком сложно. Был на многих семинарах от Ла лиги, еще в Болгарии. Но вот скоро поеду в «Аталанту» к Боккетти: он сейчас тренирует вторую команду. Посмотрю, как он справляется.

У меня много знакомых и в России, и в Европе. Надо учиться«, — приводит слова Попова “Спорт-экспресс”.