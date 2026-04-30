Бубнов ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить «Спартаку» летом

Футбольный эксперт и обозреватель Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» ответил на вопрос, какие позиции следует усилить клубу Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва».
«Два крайних защитника высокого уровня им нужны. Вот. Плюс забивной нападающий, бомбардир. Обязательно нужен», — заявил Бубнов.
По итогам 27 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «красно-белые», ведомые испанцем Хуаном Карлосом Карседо, набрали 48 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице, лишь на один балл отстав от тройки лидеров. 1 мая «Спартак» в Самаре проведёт гостевой матч 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
30 апреля сайт «Евро-Футбол.ру» сообщал, что руководство «народной команды» может по окончании сезона-2025/2026 расстаться с нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, продав его в другой клуб.