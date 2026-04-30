Геркус: «Спартак» Карседо — классическая часть цикла с картинками про тренеров

«Спартак» при Карседо — это классическая часть цикла с картинками про тренеров. Пока что всё очень интересно. У команды классный подбор исполнителей в атаке. Когда настроение хорошее, они бегут, пасуют, забивают в касание, комбинируют. В общем, всё неплохо.
Правда, обороняются они не так хорошо, но атакуют всё равно лучше. Следующей обычно идёт картинка с первым поражением. Думаю, что после летних сборов у клуба начнутся приключения. Если «Спартак» сможет найти гармонию, у них всё будет замечательно. В этом и была их классическая проблема", — сказал Геркус Metaratings.ru.
После 27 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 48 очков. 1 мая «красно-белые» на выезде сыграют с «Крыльями Советов», матч начнётся в 17:00 по московскому времени. 6 мая «красно-белые» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся с ЦСКА, начало — в 20:00.