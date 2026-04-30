Мостовой: «У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Похвастаться нечем, остается скандалы устраивать»

Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о перепалке между Владиславом Радимовым и Андреем Талалаевым.

Источник: AFP 2023

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о перепалке между бывшим полузащитником «Зенита» Владиславом Радимовым и главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым, которая произошла 19 апреля в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между калининградцами и «Краснодаром» (2:2).

«Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему сл всей официальностью. У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело. Ведь “Википедию” их откроешь, а там похвастаться нечем. Остается скандалы устраивать. За таких, как я, карьера говорит. А у них…», — сказал Мостовой «СЭ».

Радимов по ходу беседы назвал Талалаева «Андрюшей», что сильно не понравилось главному тренеру «Балтики».

«Панибратство оставь себе, Владюш. Давай обращаться по законам эфира», — резко ответил тренер «Балтики».

Эксперт удивился претензии и уточнил, какое у Талалаева отчество. Тот сказал, что имени для обращения будет достаточно. Далее состоялся следующий диалог:

— А я как сказал? — уточнил Радимов.

— Ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и все, — ответил Талалаев.

— У меня вопросов к тебе нет больше, — заявил Радимов.

— Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было. Последние 22 года уже нет, — парировал Талалаев.