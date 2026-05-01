Представители Челестини ведут переговоры с «Леванте» и «Хетафе»

Как сообщает журналист Иван Карпов, представители итальянского специалиста ведут переговоры с «Леванте» и «Хетафе» на предмет возможного назначения после окончания сезона-2025/26.
По данным инсайдера, агенты Челестини обсуждали с «Леванте» зарплату в размере 600−800 тысяч евро в год, что намного меньше, чем тренер зарабатывает в московском клубе (1,7 миллиона евро). По «Хетафе» никакой конкретики пока нет.
ЦСКА за три тура до конца сезона занимает 6-е место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 15 очков. На следующей неделе армейцы сыграют против «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России. Челестини возглавил команду в июне прошлого года.