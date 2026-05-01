Кому постучат со дна? Колонка Казакова о борьбе за выживание в РПЛ

18-летний Иван Иващенко выходит в своем дебютном матче в РПЛ сразу в стартовом составе «Оренбурга» против «Ростова» одним из трех центральных защитников — и в этом удивительно, пожалуй, все.
«Оренбург» бьется за выживание, причем во всех смыслах: вылет в Первую лигу, возможно, обернется значительным сокращением бюджета. Главный тренер Ильдар Ахметзянов встречается с клубом — прямым конкурентом. Но выходит Иващенко и помогает уральцам сыграть на ноль и одержать выездную победу.
Я внимательно изучил — этот момент прошел незамеченным. В первой шестерке своих событий хватает, и все они куда привлекательнее: борьба между «Краснодаром» и «Зенитом» за титул, неопределенность с главным фаворитом в борьбе за бронзу, вроде бы растущий «Спартак» — но внизу тоже своя шестерка, и расклады на финише там не менее любопытные.
Шестерка потому, что «Сочи», несмотря на чудеса в апреле, уже вылетает. Математически вроде бы еще нет, но 6 очков отставания от 14-го места за три тура до финиша — это слишком много. Ведь даже очко форы «Краснодара» перед «Зенитом» на такой дистанции большинством воспринимается как весомое преимущество, поэтому «Сочи» вряд ли витает в облаках.
А вот остальные — от «Акрона» до «Пари НН» — живут надеждой на то, что все будет хорошо. И от всех этих клубов слышно в частных разговорах одно и то же: нам нельзя вылетать. Нельзя, потому что в этом случае возникнет слишком много сложностей.
Тот же «Акрон» проходит свой второй сезон в РПЛ с колоссальным напряжением. Один долгий сложный отрезок пришелся на осень, второй — на весну. Руководство клуба спрашивали, прочны ли позиции главного тренера Заура Тедеева, лидер команды Дзюба на эмоциях после неудачных игр создавал инфоповоды, которые потом приходилось опровергать менеджменту.
Любая из команд лиги может аргументированно сетовать на календарь, судейство или невезение. «Акрон» — не исключение, но, если говорить объективно, тольяттинцы принесли этот розыгрыш в жертву ради следующего. Семь дебютантов из академии влились в состав, по итогам первого отрезка сезона клуб чаще всех в лиге выпускал на поле футболистов U19. Так что к дебюту Иващенко в Оренбурге владелец «Акрона» Павел Морозов и другие боссы волжан наверняка отнеслись с пониманием.
Примерно то же можно сказать о Махачкале. Небольшой бюджет, желание вырастить своих, новые яркие перспективы летом — но ощущение, что сейчас на наших глазах решается если не судьба главного тренера Вадима Евсеева, то очередной виток его карьеры. Работать в кадровом дефиците с четкой задачей — это одно, возможность создавать команду под свои взгляды — другое. У Тедеева прямо сейчас проверка «Краснодаром», у Евсеева в заключительном туре — «Спартаком».
Возможно, в этих матчах для них обоих решится что-то, о чем сейчас не догадаться. Тест по гамбургскому счету, не первый, но сейчас все воспринимается намного эмоциональнее.
Последние туры — вообще тренерская головоломка, если говорить о второй восьмерке. Состав специалистов по ходу этого сезона обновился — Сергей Булатов, Вадим Гаранин, Евсеев, Ахметзянов. Добавим Тедеева с Джонатаном Альбой — и станет понятно, что произошла кадровая революция. Стиль РПЛ в том числе начали определять тренеры, которых раньше в этом статусе не было. Или были, но не так долго.
Гаранин с Булатовым работают, как мы услышали, до конца сезона — только поднявшись на мостик. Понятно, что у обоих есть определенные договоренности о будущем (ну или предпосылки к этому), однако оба волжских клуба очагами стабильности не назовешь. И Нижнему, и Самаре не привыкать вылетать, а потом возвращаться, однако из-за экономических сложностей четкие перспективы нарисовать с ходу непросто.
Это же касается и «Ростова», где у нескольких игроков есть предложения от команд-лидеров, а система принятий решений у дончан, мягко сказать, неспешная. И опять же, то самое непростое финансовое положение у области. Когда футбол важен, но есть вещи и весомее.
За три тура до финиша нет четкого ответа ни на один вопрос — кто чемпион, кто бронзовый призер, кто вылетает, кто идет в стыки. Напряжение невероятное. И если раньше мы по большей части следили за встречами с участием лидеров, сейчас можно смотреть все восемь в туре.
Лишь три команды доигрывают чемпионат в относительном спокойствии. Но для «Динамо» это верно именно в плане РПЛ, а не сезона, где бело-голубые бьются с «Краснодаром» в Кубке.
Удивительный у нас футбол. Вот, пожалуй, главное, что произошло с ним за время отстранения.