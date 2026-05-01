Аршавин: «Чемпионского потенциала у этого “Спартака” нет»

«При Карседо “Спартак” стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко — главный игрок нынешней спартаковской команды.
Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока — и это минимум«, — сказал Аршавин, слова которого приводит “Матч ТВ”.
Под руководством Карседо «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, а в РПЛ красно-белые ведут борьбу за бронзу.