ЭСК признала верным пенальти за руку Умярова в матче РПЛ с «Краснодаром»

ЭСК РФС признала верным пенальти за руку Умярова в матче РПЛ с «Краснодаром».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Артем Чистяков правильно назначил пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», сообщается на сайте организации.

«Краснодар» 23 апреля на выезде выиграл у «Спартака» со счетом 2:1. В добавленное к первому тайму время Эдуард Сперцян реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку полузащитнику «красно-белых» Наилю Умярову. ЭСК РФС единогласно одобрил решение арбитра.

«Контакт мяча с рукой Наиля Умярова является наказуемым. Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки», — говорится в заявлении.

