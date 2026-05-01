«Спартак» впервые за 2,5 года проиграл «Крыльям Советов»

Футболисты московского «Спартака» проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:2 в гостевом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев голы забили Фернандо Костанца (13-я минута, с пенальти) и Кирилл Печенин (77). У гостей отличился Манфред Угальде (64).
Последний раз «Спартак» проигрывал «Крыльям Советов» в октябре 2023 года (0:4), с тех «красно-белые» победили во всех шести официальных матчей у самарцев.
«Спартак» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками поднялись с 13-й на десятую строчку.
В следующем туре «Спартак» 11 мая примет казанский «Рубин», «Крылья Советов» днем ранее в гостях сыграют с «Оренбургом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
13′
Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
78′
Спартак
Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
64′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
6
Сергей Бабкин
8
Максим Витюгов
66′
19
Иван Олейников
72′
20
Кирилл Столбов
14
Михайло Баньяц
58′
77
Ильзат Ахметов
75′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
72′
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
75′
5
Доминик Ороз
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
86′
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
70′
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
57′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
83′
35
Кристофер Мартинс
3
Кристофер Ву
83′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Крылья Советов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
4
14
Удары в створ
3
5
Угловые
0
10
Фолы
10
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
