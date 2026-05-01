Талалаев: «Футбол “Балтики” стал более блеклым — нам просто не хватает качества»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как команда справляется с кадровыми проблемами из-за травм.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 1 мая, «балтийцы» провели открытую тренировку для болельщиков в Калининграде.

— Вдруг в конце сезона неожиданно у «Балтики» стоят проблемы в обороне — именно нехватка людей.

— Я бы не сказал так. Нам просто не хватает немножко качества. Когда пропадают игроки, которые выделяются и являются системообразующими, команда усредняется. И я могу согласиться, что наш футбол стал более блеклым. А как его раскрасить — это задачи на оставшиеся три матча. Поверьте мне, желания у футболистов будет не меньше, а вот какое качество покажем — зависит от многих факторов, даже от общения после этой тренировки с болельщиками. Я надеюсь, что футболисты услышат и как бы восполнят те потери эмоций, которые сейчас так сильны.

— Кстати, разминка была очень интересной.

— Так и есть. У нас каждый раз что-то интересное. А футбол и футболисты «Балтики» должны выделяться скоростью принятия решений и нестандартностью. Тренерский штаб точно этим выделяется, руководители тоже. Ну, вот теперь наши футболисты тоже соответствуют. И, конечно, наш зритель, я хотел бы поблагодарить их, потому что в Грозном поддержка была сумасшедшая. А сейчас — конечно, дома мы ожидали, что побольше народу будет, тем более погода улучшается. Надеемся, что на «Рубин», а особенно на «Динамо» уже приедут все. Ну, и тем более матч с «Локомотивом», как бы там ни складывалась очковая борьба. Мне просто даже интересно сыграть с командами, которые в первом круге были для нас, скажем так, очень сильным раздражителем, и в которых мы не все точки над i расставили, — заявил Талалаев в интервью Metaratings.ru.

Завтра, 2 мая, «Балтика» сыграет дома против казанского «Рубина» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 16:30 (мск).

Футбол. Премьер-лига
02.05
Балтика
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.40
П2
4.30
