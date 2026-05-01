«Максимально настроимся на ЦСКА, чтобы пройти в Суперфинал Кубка». Карседо — после провала в Самаре

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Крыльев Советов».

Источник: ФК «Спартак»

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) и остался на четвертом месте. Самарцы же благодаря этой победе поднялись на 10-ю строчку.

После финального свистка главные тренеры команд Хуан Карлос Карседо и Сергей Булатов ответили на вопросы журналистов.

Карседо: «Крылья» заслуженно победили

— Сказалось ли качество поля на уровне сегодняшней игры? — первый вопрос главному тренеру красно-белых.

— Нет, газон достаточно качественный. «Крылья Советов» провели хороший матч, мы понимали, что нам будет непросто. Знали, как будет действовать соперник. К сожалению, не удалось добиться нужного результата. До этого здесь в чемпионате не смогли победить «Локомотив», ЦСКА, «Рубин»…

— Как вы оцениваете игру команды в первом тайме?

— Мы хотели взять три очка, нам было это очень нужно. Но не получилось войти в игру так, как это следовало бы сделать. Пропустили достаточно быстрый гол с пенальти. И это значительно осложнило ситуацию. Во втором тайме мы действовали лучше и создали много голевых моментов. Удалось сравнять счет, мы доминировали. Но упустили контратаку и в итоге проиграли. Очень жаль — это был тот матч, который мы могли и хотели забрать.

— Как вам Солари?

— На первом месте для нас — командная игра. Но если говорить о Солари, то он хорошо выглядел. Но вот его желтые карточки — это то, над чем мы должны поработать.

— За счет чего «Крылья» смогли вас обыграть?

— Как я уже сказал, в первом тайме нам не удалось войти в игру, а потом пропустили быстрый и легкий гол. У нас были моменты в первой половине игры. Во второй же их возникло значительно больше. К сожалению, нам не повезло сегодня в завершении. Такое бывает. А «Крылья Советов» отлично используют контратаки, и они воспользовались своим шансом. Соперник заслуженно победил.

— Впереди у «Спартака» дерби с ЦСКА в Кубке России. Можно ли назвать его самым важным для вас за этот период в клубе?

— Одно из — однозначно. Кубок России — это одна из целей, которая у нас есть в этом сезоне. Мы будем готовиться к ЦСКА. Постараемся быстро восстановиться, в том числе ментально. Максимально настроимся на предстоящую игру и вместе с нашими болельщиками постараемся сделать все возможное, чтобы пройти в Суперфинал Кубка России.

Булатов: Ребята посвятили победу Ахметову

— Как оцените эту победу?

— Очень эмоциональная игра, — сказал главный тренер «Крыльев Советов». — Рады, что смогли одержать победу. Через два дня у клуба день рождения. Очень приятно, что 23 тысячи пришли поддержать команду сегодня. Мы просили ребят в этой игре поднять уровень единоборств. Такого пока что еще не было. Они с этим справились. Игра была очень боевая и очень жесткая. Но все выдержали этот уровень.

— Известно ли, что с Ильзатом Ахметовым?

— Пока что мы не знаем степень его повреждения. Но ребята в том числе бились на поле за него и посвящают эту победу ему.

— Победа над «Локомотивом» в предыдущем туре как-то воодушевила команду?

— Аплодисменты не делаются одной рукой — на поле всегда две команды. И понятно, что соперник влияет на нас, мы реагируем на их схему и тактику. Но мы хотим побеждать в первую очередь от себя. Тот фон, который сложился после игры с «Локомотивом», был хорошим. Мы понимали, что быстрые атаки для всех неприятные.

— Фернандо Костанца теперь является штатным пенальтистом?

— После того как Печенин не забил пенальти в ворота «Локомотива», мы решили, что следующим бьющим будет Костанца. Думаю, что и в следующем матче, если назначат пенальти, пробьет Фернандо.

— Мы видели, что многие игроки были сегодня эмоциональными даже на скамейке. Вы проводили общекомандное собрание?

— Всем не все равно. Ребята проделывают большую работу, чтобы добиться положительного результата.

— Не было ли желания заменить Виталия Витюгова, получившего желтую карточку?

— Желание было. Но Виталий Витюгов — очень важный игрок. Мы хотели сохранить его на поле. Знаем, что он умеет держать себя в руках.

Константин Белов