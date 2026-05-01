«Локомотив» заканчивал матч с «Динамо» в меньшинстве из-за отсутствия замен

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» доигрывали домашний матч 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» в меньшинстве из-за невозможности заменить травмированного игрока.
На 87-й минуте повреждение получил нападающий Николай Комличенко. Однако к этому моменту «Локомотив» использовал все пять замен, поэтому команда была вынуждена завершать встречу вдесятером.
Ранее ТАСС сообщал, что игра между «Локомотивом» и «Динамо» завершилась вничью (1:1).
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Ролан Гусев
Голы
Локомотив
Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
53′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
24′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
90+3′
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
73′
14
Никита Салтыков
9
Сергей Пиняев
46′
7
Зелимхан Бакаев
10
Дмитрий Воробьев
58′
27
Николай Комличенко
23
Сесар Монтес
22′
5
Жерзино Ньямси
70′
25
Данил Пруцев
73′
32
Лукас Вера
Динамо
40
Курбан Расулов
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
4
Хуан Хосе Касерес
74′
57
Давид Рикардо
90+3′
5
Милан Майсторович
57′
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
46′
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
74′
33
Иван Сергеев
24
Луис Чавес
63′
15
Данил Глебов
Статистика
Локомотив
Динамо
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
3
4
Угловые
6
5
Фолы
19
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
