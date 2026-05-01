В «Спартаке» возмутились судейством Карасева в матче с «Крыльями Советов»

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао возмутился судейством в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Его слова приводит «Матч ТВ».
«Спартак» проиграл самарскому клубу со счетом 1:2. Главным арбитром матча был Сергей Карасев.
«Если люди посмотрят матч снова, они увидят, что на 68‑й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьет нашего футболиста — Манфреда Угальде. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол, и счет должен был быть 2:1. Затем на 92-й минуте игры мы видим чистейшую игру рукой», — сказал Кахигао.
По словам Кахигао, каждый раз, когда Карасев судит матчи «Спартака», он назначает пенальти в ворота «красно-белых» и не проверяет спорные ситуации с помощью VAR. «Наше мнение — у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу», — добавил спортивный директор «Спартака».
Сергей Булатов
Хуан Карлос Карседо
Фернандо Костанца
13′
Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
78′
Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
64′
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
6
Сергей Бабкин
8
Максим Витюгов
66′
19
Иван Олейников
72′
20
Кирилл Столбов
14
Михайло Баньяц
58′
77
Ильзат Ахметов
75′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
72′
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
75′
5
Доминик Ороз
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
86′
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
70′
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
56′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
35
Кристофер Мартинс
3
Кристофер Ву
84′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
