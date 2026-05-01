Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
0
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
7.71
X
3.50
П2
1.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
1
:
Лечче
2
Все коэффициенты
П1
27.00
X
4.65
П2
1.30
Футбол. Премьер-лига
02.05
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.96
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Спартак
1
П1
X
П2

В «Спартаке» возмутились судейством Карасева в матче с «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что в матче с самарским клубом у «красно-белых» забрали чистый гол и не назначили пенальти.

Источник: РБК Спорт

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао возмутился судейством в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» проиграл самарскому клубу со счетом 1:2. Главным арбитром матча был Сергей Карасев.

«Если люди посмотрят матч снова, они увидят, что на 68‑й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьет нашего футболиста — Манфреда Угальде. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол, и счет должен был быть 2:1. Затем на 92-й минуте игры мы видим чистейшую игру рукой», — сказал Кахигао.

По словам Кахигао, каждый раз, когда Карасев судит матчи «Спартака», он назначает пенальти в ворота «красно-белых» и не проверяет спорные ситуации с помощью VAR. «Наше мнение — у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу», — добавил спортивный директор «Спартака».

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 20519 зрителей
Главные тренеры
Сергей Булатов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
13′
Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
78′
Спартак
Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
64′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
6
Сергей Бабкин
8
Максим Витюгов
66′
19
Иван Олейников
72′
20
Кирилл Столбов
14
Михайло Баньяц
58′
77
Ильзат Ахметов
75′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
72′
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
75′
5
Доминик Ороз
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
86′
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
70′
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
56′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
35
Кристофер Мартинс
3
Кристофер Ву
84′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Крылья Советов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
4
15
Удары в створ
3
5
Угловые
0
10
Фолы
12
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти