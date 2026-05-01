«Локомотив» не сумел оторваться от преследователей. И потерял в матче с «Динамо» четырех футболистов

«Локомотив» перед началом встречи с «Динамо» получил благую весть — «Спартак» проиграл в Самаре. Ближайший преследователь и главный конкурент в борьбе за третье место. Михаил Галактионов славится стабильностью, перемены в стартовом составе всегда минимальны. На сей раз сюрприз оказался один. Выздоровел Пиняев, его выход с первых минут можно было ожидать, но скорее вместо Руденко, а не проводящего неплохую весну Бакаева.
«Локомотив» живет только проблемами РПЛ, «Динамо» — в первую очередь Кубком. Там уже финал Пути РПЛ, всего шаг до Суперфинала. Ответный матч с «Краснодаром» 7 мая, Ролан Гусев наверняка держал его в уме. И даже не столько в плане ротации и отдыха — все-таки шесть дней для восстановления вполне достаточно. Сколько для проверки последних идей. Нгамале и Миранчук дисквалифицированы на кубковую встречу — они в запасе, справа снова видим Гладышева.
А слева в обороне внезапно Майсторович. Серб лечился более полутора (!) лет, о нем уже все забыли, но Милан все-таки восстановился. Впервые он вышел на поле неделю назад против «Сочи» на привычной позиции в центре защиты, а теперь его выпустили на фланге. В Краснодаре важны будут навыки игры в обороне, в чем Майсторович превосходит любящего атаковать Скопинцева. Второй раз в старте и Чавес, восстановившийся после разрыва «крестов», полученного в июне прошлого года в сборной Мексики.
Но противостояния с соотечественником и партнером по национальной команде Монтесом не получилось. Защитник «Локомотива» получил травму, останавливая прорыв Тюкавина, что его особенно расстроило с учетом начала ЧМ-2026 менее чем через полтора месяца. Это случилось на 22-й минуте, а на 24-й «Динамо» открыло счет. Возможно, Монтес на ближней штанге сыграл бы удачнее, заменивший же его Ньямси вместе Сильяновым и Воробьевым не помешали пробить Маричалю после подачи углового — 0:1. Это уже пятый гол уругвайца в сезоне — лучший показатель среди центральных защитников в РПЛ.
В остальном моментов до перерыва было не так уж много. Хозяева атаковали настойчивее, неплохо комбинировали до штрафной, но не хватало последнего паса или завершения. А самой опасной стала срезка в свои ворота от Осипенко — Расулов чудом сумел ногой отбить мяч. Запомнился также выстрел в штангу от Воробьева, но там был офсайд.
В перерыве Галактионов заменил Пиняева на Бакаева, и это сработало. Зелимхан легко ушел от уставшего Майсторовича, динамовцы бросились тушить пожар в штрафной, сместились к ближней штанге, так что Карпукасу после передачи Батракова никто не мешал пробить из убойной позиции. 1:1 к радости Юрия Семина, который впервые за пять лет пришел на матч «Локомотива». У него отличные отношения с генеральным директором Борисом Ротенбергом, возвращение легенды логично.
А через минуту — снова ошибка Майсторовича, теперь в передаче, и Бакаев вполне мог записать на свой счет голевой пас — Воробьев пробил в штангу.
«Локомотив» давил мощно, бело-голубым стало сложно. С игры у гостей получалось совсем мало, продолжали работать только стандарты. На дубль заходил Маричаль после углового — Митрюшкин вытащил мяч из угла.
Только после многочисленных замен игра выровнялась. И стало понятно, что голевого пиршества первого круга (5:3) в матче этих команд не повторится. Заканчивал же «Локомотив» встречу в меньшинстве. И дело не в удалении, а в травме Комличенко на 86-й минуте. Лимит замен к тому моменту был уже исчерпан.
В большинстве «Динамо» лишь отодвинуло игру от своих ворот, но не создало моментов. Ничья, которой больше должен быть недоволен «Локомотив». Он не смог оторваться от преследователей, к тому же в следующем туре против одного из них — «Балтики» — придется сыграть без дисквалифицированных Батракова и Ньямси, а также наверняка без получивших травмы Монтеса и Комличенко.
Константин Алексеев