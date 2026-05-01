Лидер «Локомотива» Батраков возмущен дисквалификацией: «Не понимаю, за что мне дали желтую»

В концовке игры Батраков получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне РПЛ. Теперь Алексей пропустит следующий матч «Локомотива» против калининградской «Балтики» в 29-м туре чемпионата страны.
— По поводу желтой карточки, из‑за которой ты пропустишь матч, по сути, за третье место против «Балтики». Что там произошло?
— Если честно, сейчас переполняют эмоции. Я не понимаю, за что мне дали желтую. Человек ставит мне блок целенаправленно. Я хочу встать, он наступает на меня и блокирует. Я хочу поддержать атаку, но мне за что‑то дают желтую. Я честно не понимаю. Меня сейчас переполнят эмоции.
— Как это Кукуляк объяснил?
— Что я там как‑то до на него докоснулся. Не знаю, честно, может в микстзоне судья остановится хоть раз, объяснит мне, если честно. Давайте лучше переключим эту тему, потому что я боюсь сейчас лишнего наговорить и мне еще больше дадут дисквалификацию, — заявил Батраков в интервью «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.
Михаил Галактионов
Ролан Гусев
Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
53′
Николас Маричаль
(Бителло)
24′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
90+3′
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
73′
14
Никита Салтыков
9
Сергей Пиняев
46′
7
Зелимхан Бакаев
10
Дмитрий Воробьев
58′
27
Николай Комличенко
23
Сесар Монтес
22′
5
Жерзино Ньямси
70′
25
Данил Пруцев
73′
32
Лукас Вера
40
Курбан Расулов
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
4
Хуан Хосе Касерес
73′
57
Давид Рикардо
90+3′
5
Милан Майсторович
57′
7
Дмитрий Скопинцев
77′
11
Артур Гомес
46′
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
73′
33
Иван Сергеев
24
Луис Чавес
63′
15
Данил Глебов
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
