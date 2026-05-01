2-й тайм
Лидс
3
:
Бернли
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
0
:
Мальорка
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
1
:
Лечче
2
Футбол. Премьер-лига
02.05
Динамо Мх
:
Ростов
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Спартак
1
П1
X
П2

Лидер «Локомотива» Батраков возмущен дисквалификацией: «Не понимаю, за что мне дали желтую»

Ведущий футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о дисквалификации, заработанной в матче против столичного «Динамо» (1:1) в 28-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

В концовке игры Батраков получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне РПЛ. Теперь Алексей пропустит следующий матч «Локомотива» против калининградской «Балтики» в 29-м туре чемпионата страны.

— По поводу желтой карточки, из‑за которой ты пропустишь матч, по сути, за третье место против «Балтики». Что там произошло?

— Если честно, сейчас переполняют эмоции. Я не понимаю, за что мне дали желтую. Человек ставит мне блок целенаправленно. Я хочу встать, он наступает на меня и блокирует. Я хочу поддержать атаку, но мне за что‑то дают желтую. Я честно не понимаю. Меня сейчас переполнят эмоции.

— Как это Кукуляк объяснил?

— Что я там как‑то до на него докоснулся. Не знаю, честно, может в микстзоне судья остановится хоть раз, объяснит мне, если честно. Давайте лучше переключим эту тему, потому что я боюсь сейчас лишнего наговорить и мне еще больше дадут дисквалификацию, — заявил Батраков в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 15896 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Ролан Гусев
Голы
Локомотив
Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
53′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
24′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
90+3′
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
73′
14
Никита Салтыков
9
Сергей Пиняев
46′
7
Зелимхан Бакаев
10
Дмитрий Воробьев
58′
27
Николай Комличенко
23
Сесар Монтес
22′
5
Жерзино Ньямси
70′
25
Данил Пруцев
73′
32
Лукас Вера
Динамо
40
Курбан Расулов
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
4
Хуан Хосе Касерес
73′
57
Давид Рикардо
90+3′
5
Милан Майсторович
57′
7
Дмитрий Скопинцев
77′
11
Артур Гомес
46′
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
73′
33
Иван Сергеев
24
Луис Чавес
63′
15
Данил Глебов
Статистика
Локомотив
Динамо
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
3
4
Угловые
6
5
Фолы
19
11
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
