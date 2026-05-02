«Он новатор»: глава Дагестана оценил методы работы Евсеева в «Динамо»

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая — РИА Новости. Главный тренер махачкалинского футбольного «Динамо» Вадим Евсеев использует в своей работе новаторское идеи, и с его приходом игра команды значительно изменилась, сообщил в интервью РИА Новости глава Дагестана, председатель попечительского совета клуба Сергей Меликов.
Евсеев был назначен главным тренером махачкалинского «Динамо» в конце декабря 2025 года.
«С приходом Вадима Валентиновича мы видим, что качество игры значительно меняется, в том числе игровые схемы, которые могут меняться в зависимости от того, с каким соперником мы играем, какая у нас скамейка запасных, сколько травмированных игроков. То есть тренер сегодня у нас — это тренер-новатор, тренер созидательный», — сказал Меликов агентству на Кавказском инвестиционном форуме.
После 27 туров «Динамо Махачкала» занял 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе.
«Это футбол, это спорт. Есть соперники, которые по классу игры на самом деле превосходят “Динамо”, и это нужно признать. Но есть команда, в которой присутствует дух, в которой присутствует — и в каждом матче мы это видим — желание бороться за победу до конца», — отметил глава республики.
Меликов выразил надежду, что в субботу в игре против футбольного клуба «Ростов» команда Махачкалы победит. Это необходимо «Динамо», после чего клуб продолжит дорогу за прямое сохранение в РПЛ на следующий год, подчеркнул глава Дагестана.
