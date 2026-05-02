Меликов назвал позиции махачкалинского «Динамо», которые требуют усиления

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 2 мая — РИА Новости. Состав махачкалинского «Динамо» требует усиления, нужно укреплять центр защиты и нападение, заявил в интервью РИА Новости глава Дагестана, председатель попечительского совета клуба Сергей Меликов.
«У нас хороший состав сегодня на самом деле, и, безусловно, трансферное окно, которое будет открыто на лето, является для нас перспективой… Нам надо укреплять центр защиты, нам надо укреплять нападение, нам надо искать хорошего форварда», — сказал Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме.
При этом он отметил, что это обычная «техническая рутинная работа», которой занимается «любой футбольный клуб».
«Я бы сегодня уповал на работу тренера (Вадима Евсеева — ред.), который сам определит в транспортный период вместе с генеральным директором (Шамилем Газизовым — ред.) те позиции и тех кандидатов на эти позиции, которые позволят нам двигаться в дальнейшем вверх по турнирной таблице Российской премьер-лиги», — отметил глава Дагестана.
После 27 туров «Динамо» (Махачкала) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и не гарантировало себе сохранения прописки в высшем дивизионе.
III Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.