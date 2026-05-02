Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.61
X
2.82
П2
2.50
Футбол. Испания
15:00
Вильярреал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.34
П2
4.59
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.38
П2
4.02
Футбол. Франция
16:00
Нант
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.44
X
4.23
П2
1.74
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.30
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
10.00
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.27
П2
4.26
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.07
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.00
П2
3.66
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.99
П2
3.92
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.71
П2
2.61
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.55
П2
2.03
Футбол. Испания
17:15
Валенсия
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.00
П2
4.74
Футбол. Франция
18:00
ПСЖ
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.99
П2
8.00
Футбол. Италия
19:00
Комо
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.31
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.95
П2
1.79
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.66
П2
7.30
Футбол. Германия
19:30
Байер
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.05
П2
2.90
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.36
П2
2.57
Футбол. Франция
20:00
Метц
:
Монако
П1
X
П2
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.55
П2
6.33
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.11
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.66
X
4.26
П2
1.71

Пименов: шансы «Локомотива» на топ-3 РПЛ ни капли не упали

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о ничейном результате в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «железнодорожниками» и «бело-голубыми» (1:1).

Источник: Metaratings.ru

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о ничейном результате в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «железнодорожниками» и «бело-голубыми» (1:1), а также оценил шансы «красно-зелёных» в борьбе за топ-3.

«Шансы “Локомотива” на топ-3 РПЛ ни капли не упали. “Спартак” проиграл “Крыльям Советов”. “Красно-белые” усугубили своё положение в борьбе за третье место. А жёлтая карточка Батракова в игре с “Динамо” мне непонятна.

На месте «Локомотива» я бы попробовал отменить её. Защитник «Динамо» провоцировал Алексея и не давал ему продолжать игру. Батраков минимально отреагировал на действия Рикардо. Это точно не жёлтая карточка", — сказал Пименов Metaratings.ru.

После 28 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 50 очков. 10 мая «железнодорожники» примут «Балтику», матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 15896 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Ролан Гусев
Голы
Локомотив
Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
53′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
24′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
90+3′
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
73′
14
Никита Салтыков
9
Сергей Пиняев
46′
7
Зелимхан Бакаев
10
Дмитрий Воробьев
58′
27
Николай Комличенко
23
Сесар Монтес
22′
5
Жерзино Ньямси
70′
25
Данил Пруцев
73′
32
Лукас Вера
Динамо
40
Курбан Расулов
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
4
Хуан Хосе Касерес
73′
57
Давид Рикардо
90+3′
5
Милан Майсторович
57′
7
Дмитрий Скопинцев
77′
11
Артур Гомес
46′
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
73′
33
Иван Сергеев
24
Луис Чавес
63′
15
Данил Глебов
Статистика
Локомотив
Динамо
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
3
4
Угловые
6
5
Фолы
19
11
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти