Пименов: шансы «Локомотива» на топ-3 РПЛ ни капли не упали

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о ничейном результате в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «железнодорожниками» и «бело-голубыми» (1:1), а также оценил шансы «красно-зелёных» в борьбе за топ-3.
«Шансы “Локомотива” на топ-3 РПЛ ни капли не упали. “Спартак” проиграл “Крыльям Советов”. “Красно-белые” усугубили своё положение в борьбе за третье место. А жёлтая карточка Батракова в игре с “Динамо” мне непонятна.
На месте «Локомотива» я бы попробовал отменить её. Защитник «Динамо» провоцировал Алексея и не давал ему продолжать игру. Батраков минимально отреагировал на действия Рикардо. Это точно не жёлтая карточка", — сказал Пименов Metaratings.ru.
После 28 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 50 очков. 10 мая «железнодорожники» примут «Балтику», матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
Михаил Галактионов
Ролан Гусев
Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
53′
Николас Маричаль
(Бителло)
24′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
90+3′
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
73′
14
Никита Салтыков
9
Сергей Пиняев
46′
7
Зелимхан Бакаев
10
Дмитрий Воробьев
58′
27
Николай Комличенко
23
Сесар Монтес
22′
5
Жерзино Ньямси
70′
25
Данил Пруцев
73′
32
Лукас Вера
40
Курбан Расулов
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
4
Хуан Хосе Касерес
73′
57
Давид Рикардо
90+3′
5
Милан Майсторович
57′
7
Дмитрий Скопинцев
77′
11
Артур Гомес
46′
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
73′
33
Иван Сергеев
24
Луис Чавес
63′
15
Данил Глебов
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
