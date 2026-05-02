Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.82
П2
2.51
Футбол. Испания
15:00
Вильярреал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.25
П2
4.37
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.41
П2
4.00
Футбол. Франция
16:00
Нант
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.33
X
4.21
П2
1.76
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.30
П2
3.90
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
9.75
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.27
П2
4.26
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.03
П2
2.67
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.98
П2
3.65
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.99
П2
3.92
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.71
П2
2.61
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.55
П2
2.04
Футбол. Испания
17:15
Валенсия
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.98
П2
4.68
Футбол. Франция
18:00
ПСЖ
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.99
П2
8.00
Футбол. Италия
19:00
Комо
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.29
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.95
П2
1.79
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.66
П2
7.11
Футбол. Германия
19:30
Байер
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.05
П2
2.95
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.36
П2
2.57
Футбол. Франция
20:00
Метц
:
Монако
П1
X
П2
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.55
П2
6.33
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.11
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.26
П2
1.71

Потерявший сознание футболист «Крыльев» рассказал о своем состоянии

Футболист «Крыльев Советов» Ахметов заявил, что его состояние стабилизировалось.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов сообщил, что его состояние стабилизировалось.

В пятницу в Самаре «Крылья Советов» со счетом 2:1 обыграли «Спартак» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником «красно-белых» Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Позднее ему диагностировали сотрясение мозга.

«Друзья, слава богу, у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания! Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба», — цитирует Ахметова официальный Telegram-канал «Крыльев Советов».

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 20519 зрителей
Главные тренеры
Сергей Булатов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
13′
Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
78′
Спартак
Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
64′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
6
Сергей Бабкин
8
Максим Витюгов
66′
19
Иван Олейников
72′
20
Кирилл Столбов
14
Михайло Баньяц
58′
77
Ильзат Ахметов
75′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
72′
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
75′
5
Доминик Ороз
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
86′
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
70′
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
56′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
35
Кристофер Мартинс
3
Кристофер Ву
84′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Крылья Советов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
4
15
Удары в створ
3
5
Угловые
0
10
Фолы
12
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
