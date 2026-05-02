«Ростов» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. У победителей мяч забил Роналдо (77-я минута). В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Гамид Агаларов (60). Футболист «Динамо» Ян Джапо поразил свои ворота (29).