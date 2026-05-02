«Ростов» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ и прервал серию без побед.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли махачкалинское «Динамо» в выездном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. У победителей мяч забил Роналдо (77-я минута). В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Гамид Агаларов (60). Футболист «Динамо» Ян Джапо поразил свои ворота (29).

«Ростов», прервавший четырехматчевую безвыигрышную серию, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Махачкалинское «Динамо», которое не может победить на протяжении восьми встреч, с 24 баллами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «желто-синие» 11 мая в Самаре сыграют с тольяттинским «Акроном», а команда Вадима Евсеева днем ранее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

Динамо Мх
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Джонатан Альба
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
60′
Ростов
Ян Джапо
28′
Роналдо
(Егор Голенков)
76′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
22′
99
Муталип Алибеков
24
Андрес Аларкон
16
Уссем Мрезиг
71
Ян Джапо
46′
9
Ражаб Магомедов
77
Темиркан Сундуков
90′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
25
Гамид Агаларов
6
Мехди Мубарик
90′
70
Абдулла Ашуров
Ростов
1
Рустам Ятимов
90+6′
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
90+2′
40
Илья Вахания
81′
67
Герман Игнатов
62
Иван Комаров
63′
69
Егор Голенков
10
Кирилл Щетинин
70′
5
Данила Прохин
9
Мохаммад Мохеби
81′
87
Андрей Лангович
Статистика
Динамо Мх
Ростов
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
1
Угловые
3
1
Фолы
14
22
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
