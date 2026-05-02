«Ростов» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли махачкалинское «Динамо» в выездном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. У победителей мяч забил Роналдо (77-я минута). В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Гамид Агаларов (60). Футболист «Динамо» Ян Джапо поразил свои ворота (29).
«Ростов», прервавший четырехматчевую безвыигрышную серию, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Махачкалинское «Динамо», которое не может победить на протяжении восьми встреч, с 24 баллами располагается на 14-й позиции.
В следующем туре «желто-синие» 11 мая в Самаре сыграют с тольяттинским «Акроном», а команда Вадима Евсеева днем ранее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
Вадим Евсеев
Джонатан Альба
Гамид Агаларов
60′
Ян Джапо
28′
Роналдо
(Егор Голенков)
76′
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
22′
99
Муталип Алибеков
24
Андрес Аларкон
16
Уссем Мрезиг
71
Ян Джапо
46′
9
Ражаб Магомедов
77
Темиркан Сундуков
90′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
25
Гамид Агаларов
6
Мехди Мубарик
90′
70
Абдулла Ашуров
1
Рустам Ятимов
90+6′
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
90+2′
40
Илья Вахания
81′
67
Герман Игнатов
62
Иван Комаров
63′
69
Егор Голенков
10
Кирилл Щетинин
70′
5
Данила Прохин
9
Мохаммад Мохеби
81′
87
Андрей Лангович
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
