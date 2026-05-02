«Рубин» в большинстве победил «Балтику» в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в гостевом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Мирлинд Даку (29-я минута).
На 77-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Балтики» Элдар Чивич.
Беспроигрышная серия «Рубина» в РПЛ достигла девяти матчей (пять побед, четыре ничьи).
«Балтика» набрала 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 42 очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре «Рубин» 11 мая в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Балтика» днем ранее на выезде встретится со столичным «Локомотивом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Франк Артига
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Назми Грипши)
29′
Составы команд
Балтика
44
Егор Любаков
23
Мингиян Бевеев
77
Эльдар Чивич
77′
16
Кевин Андраде
90
Чиносо Оффор
2
Сергей Варатынов
73
Максим Петров
46′
22
Николай Титков
90+3′
11
Юрий Ковалев
59′
62′
42
Владислав Поспелов
4
Натан Гассама
85′
21
Эдуардо Андерсон
8
Андрей Мендель
46′
26
Иван Беликов
10
Илья Петров
62′
15
Тентон Йенне
Рубин
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
2
Егор Тесленко
12
Андерсон Арройо
4
Константин Нижегородов
7
Игнасио Начо Сааведра
90+4′
98
Никита Лобов
89′
27
Алексей Грицаенко
10
Мирлинд Даку
79′
14
Далер Кузяев
11
Назми Грипши
63′
23
Руслан Безруков
51
Илья Рожков
47′
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
22
Велдин Ходжа
89′
44
Даниил Кузнецов
Статистика
Балтика
Рубин
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
1
2
Угловые
6
4
Фолы
19
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
