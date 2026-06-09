Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Беларусь
2
:
Буркина-Фасо
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
ДР Конго
1
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Перу
1
:
Испания
3
П1
X
П2

Паршивлюк вернулся в тренерский штаб «Динамо», Панченко возглавил «Динамо‑2»

В тренерском штабе «Динамо» произошло пополнение. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Источник: Рейтинг Букмекеров

К работе с основной командой «бело-голубых» присоединился Сергей Паршивлюк, ранее уже выступавший в структуре клуба. Также ранее стало известно, что помощником Сандро Шварца станет Павел Алпатов, который до этого занимал пост главного тренера «Динамо-2».

Одновременно клуб объявил имя нового наставника второй команды. Им стал Кирилл Панченко.

Напомним, Сандро Шварц вновь возглавил «Динамо» в конце мая нынешнего года, сменив на этом посту Ролана Гусева. Ранее немецкий специалист уже работал с бело-голубыми с 2020 по 2022 год.