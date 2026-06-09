Паршивлюк вернулся в тренерский штаб «Динамо», Панченко возглавил «Динамо‑2»

К работе с основной командой «бело-голубых» присоединился Сергей Паршивлюк, ранее уже выступавший в структуре клуба. Также ранее стало известно, что помощником Сандро Шварца станет Павел Алпатов, который до этого занимал пост главного тренера «Динамо-2».