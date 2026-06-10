Руководство «Крыльев Советов» определилось с селекционными планами команды на летнее трансферное окно.

Как стало известно Sport24, самарцы планируют усилить позиции опорного, атакующего и крайних полузащитников, правого и центрального защитника и нападающего. Планируется, что личные условия новых футболистов должны составить от 2 до 3 млн рублей в месяц.
Также, по информации Sport24, «Крылья Советов» определились с футболистами на выход. Клуб планирует расторгнуть аренду Гонсало Рекены и искать новые команды для Джимми Марина, Джеффри Чинеду, Дмитрия Иванисени и Романа Евгеньева. Рассматривается как полноценная продажа, так и аренда.