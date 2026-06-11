«Таймс-сквер стала немного тольяттинской». В Нью-Йорке в честь клуба РПЛ устроили пляски под «Матушку-землю»: видео

Тольяттинский клуб опубликовал в соцсетях видео, как группа людей в футболках команды и девушки в балетных пачках танцуют под песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» на площади Таймс-сквер, а рядом на расположенном сбоку здания электронном табло воспроизводится видео, на котором нападающий «Акрона» Беншимол едет верхом на медведе с подписью внизу: «Наш тавариш здесь», что созвучно слову «товарищ». Полное имя футболиста — Жилсон Беншимол Тавариш, он примет участие в предстоящем чемпионате мира — 2026 в составе сборной Кабо-Верде.