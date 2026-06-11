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«Таймс-сквер стала немного тольяттинской». В Нью-Йорке в честь клуба РПЛ устроили пляски под «Матушку-землю»: видео

В Нью-Йорке в центре Манхэттена был устроен перфоманс в честь «Акрона».

Тольяттинский клуб опубликовал в соцсетях видео, как группа людей в футболках команды и девушки в балетных пачках танцуют под песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» на площади Таймс-сквер, а рядом на расположенном сбоку здания электронном табло воспроизводится видео, на котором нападающий «Акрона» Беншимол едет верхом на медведе с подписью внизу: «Наш тавариш здесь», что созвучно слову «товарищ». Полное имя футболиста — Жилсон Беншимол Тавариш, он примет участие в предстоящем чемпионате мира — 2026 в составе сборной Кабо-Верде.

«Таймс-сквер внезапно стала немного тольяттинской», — подписала видео пресс-служба «Акрона».

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Мексики и Канады, в том числе в пригороде Нью-Йорка — Ист-Ратерфорде.