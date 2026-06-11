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Барко признали лучшим футболистом «Спартака» в сезоне-2025/26

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко признан лучшим игроком московского футбольного клуба «Спартак» по итогам сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале столичной команды.

Источник: РИА Новости Спорт

Спортсмен набрал 42% голосов в опросе болельщиков. На награду также претендовали Пабло Солари, Руслан Литвинов, Жедсон Фернандеш, Кристофер Ву и Роман Зобнин. В сезоне-2025/26 Барко сыграл 37 матчей, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач, став лучшим ассистентом команды.

«Эсе провел отличный сезон: набрал 17 результативных действий, регулярно забивал красивые голы и отдавал важнейшие ассисты, а победный суперфинал Кубка отыграл на обезболах», — говорится в сообщении клуба.

Барко 27 лет, он перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав с «красно-белыми» контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 мяча.