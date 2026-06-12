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Бразильских футболистов ЦСКА Рейса и Жоао Виктора внесли в базу «Миротворца»

Также в список включен российский полузащитник московского клуба Данила Козлов.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Бразильские футболисты московского ЦСКА Матеус Рейс и Жоао Виктор внесены в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в список включен российский полузащитник армейцев Данила Козлов. Всем перечисленным вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках акции перед матчем в кубке страны.

Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.