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Козлов, Жоао Виктор и Рейс внесены в базу сайта «Миротворец»

Игроки ЦСКА Жоао Виктор, Матеус Рейс и Данила Козлов внесены в базу украинского портала «Миротворец».

Игроки ЦСКА Жоао Виктор, Матеус Рейс и Данила Козлов внесены в базу украинского портала «Миротворец», сообщает РИА Новости.

Причиной внесения называется публичная поддержка Российской Федерации и якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Отмечается, что поводом стала акция во время полуфинального матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» в Москве, часть средств от которой была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.

Осенью 2024 года в базу «Миротворца» попали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и 22 футболиста из ЦСКА и «Зенита». В апреле 2026 года туда попал форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой.