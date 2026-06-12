Футболист ЦСКА Круговой планирует провести отпуск без интернета

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Данил Круговой хочет отключить телефон и провести отпуск без интернета. Об этом Круговой рассказал ТАСС.
«По планам на отпуск ничего особенного. Отдохнуть, закрыть телефон, выключить все, интернет, вообще потеряться. На чемпионат мира не поеду, отправлюсь в Петербург домой», — сказал Круговой.
В последнем матче сезона для отечественных футболистов сборная России в Калининграде обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в Betboom — товарищеском матче.
«Хорошая атмосфера, рады, что посетили, сыграли, победили. Конечно, калининградские болельщики — молодцы, тепло встретили своих балтийцев. Я играл не с первых минут, но показалось, что мы, конечно, намного сильнее, взяли сразу мяч под контроль, все грамотно и правильно делали. Но у соперника есть футболисты, которые способны обыграть, пробить. Получился хороший заключительный матч в сезоне», — отметил собеседник агентства.