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«Акрон» объявил о переходе сербского нападающего Тедича

«Акрон» объявил о переходе сербского нападающего Тедича.

Источник: ФК "Акрон"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» подписал контракт с сербским нападающим Слободаном Тедичем, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Срок соглашения с Тедичем рассчитан на четыре года. В минувшем сезоне форвард провел 36 матчей во всех турнирах за сербский клуб «Чукарички» и забил 13 мячей.

«Тедич — рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение — это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне. Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро», — заявил спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.

Тедичу 26 лет. С 2020 года он принадлежал «Манчестер Сити», куда перешел из клуба «Чукарички», однако не провел за английскую команду ни одного матча. Нападающий выступал за нидерландский «Зволле», английские «Барнсли» и «Чарльтон» на правах аренды, а в январе 2024-го вернулся в «Чукарички». Также в разные годы он играл за молодежную и юношеские сборные Сербии.