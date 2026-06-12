«Акрон» объявил о переходе сербского нападающего Тедича.

«Тедич — рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение — это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне. Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро», — заявил спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.