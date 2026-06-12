Вингер «Краснодара» Виктор Са достиг соглашения с «Сан-Паулу»

Как пишет ge.globo, футболист и бразильский клуб урегулировали финансовые разногласия, которые мешали заключению сделки.
Ожидается, что 32-летний вингер подпишет контракт до декабря 2029 года. Подписания соглашения ожидается в ближайшие дни.
Контракт Са с «Краснодаром» действует до 30 июня. По данным источника, вице-чемпионы России пытались продлить соглашение, но игрок принял решение вернуться на родину.
Са перешел в «Краснодар» в начале 2024 года и помог «быкам» стать чемпионами России в сезоне-2024/25.