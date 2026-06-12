«Индепендьенте» предложил «Спартаку» 1,5 миллиона долларов за половину прав на Барко

При этом в «Индепендьенте» ожидают, что с учетом рыночной стоимости игрока, предложение будет отклонено, но при этом ждут ответ с суммами, которые соответствуют ожиданиям москвичей. После этого «лос дьяблос рохас» попытаются достичь соглашения, не прибегая к необоснованным мерам, которые могут поставить под угрозу финансовое положение клуба.