Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
0
:
Босния и Герцеговина
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.34
Футбол. ЧМ-2026
13.06
США
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
3.95
Футбол. ЧМ-2026
13.06
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.86
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.85
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

«Индепендьенте» предложил «Спартаку» 1,5 миллиона долларов за половину прав на Барко

«Индепендьенте» полон решимости добиться серьезного прогресса в приобретении полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает De la Cuna al Infierno.

Источник: Sport24

По информации источника, аргентинский клуб предложил красно-белым 1,5 миллиона долларов за половину прав на футболиста.

При этом в «Индепендьенте» ожидают, что с учетом рыночной стоимости игрока, предложение будет отклонено, но при этом ждут ответ с суммами, которые соответствуют ожиданиям москвичей. После этого «лос дьяблос рохас» попытаются достичь соглашения, не прибегая к необоснованным мерам, которые могут поставить под угрозу финансовое положение клуба.

Барко в сезоне-2025/26 провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего аргентинца в 16 миллионов евро.