Юрий Жирков рассказал, что пока не видит себя главным тренером

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрий Жирков не видит себя главным тренером. Об этом Жирков рассказал ТАСС.
Жирков после завершения карьеры прошел обучение на тренера. Он дебютировал в роли тренера в штабе Ролана Гусева в московском «Динамо» и проработал там полгода.
«Не знаю, главным тренером себя пока не вижу, это нужно еще учиться. Помощником же в принципе нормально», — сказал Жирков.
Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский «Спартак». После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит», став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.