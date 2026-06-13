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Познер: «Нынешний наш футбол настолько далек от того, что был в СССР, что даже неловко»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» рассказал, когда в последний раз получал удовольствие от просмотра отечественного футбола.

Источник: Reuters

«Я вообще не смотрю наш футбол. Я даже боюсь смотреть наш футбол. Может, что-то и изменилось к лучшему, но то, что я видел когда-то. Нынешний наш футбол настолько далек от того, что был в СССР, что даже неловко.

Когда в последний раз получал удовольствие от просмотра отечественного футбола? Это было давнее время. Когда наши футболисты становились чемпионами Европы, когда были выдающиеся команды как киевское “Динамо”, ЦСКА, “Спартак”, московское “Динамо”, “Крылья Советов” и “Торпедо”. Тогда играли потрясающие футболисты. Это было очень давно. Для меня все кончилось в середине 70-х.

Не понимаю, что произошло, ведь игроки были просто потрясающие. У нас все было. Непонятно, куда это все делось. Если сравнить с хоккеем, то наши игроки там до сих пор выступают на уровне лучших в мире. А в футболе такие примеры — это скорее исключения», — сказал Познер «СЭ».