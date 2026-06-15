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Спортивный директор «Балтики»: «Я 8,5 лет провел в “Зените” — сложно ликовать на 6-м месте. Ощущения сказки нет»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку подвел итоги сезона для клуба.

Источник: Sport24

«Балтика» завершила сезон на 6 месте в таблице РПЛ.

— Главное впечатление от сезона «Балтики» одним словом.

— Удовлетворение. Ощущения восторга, сказки — нет. Если бы я вырос в Калининграде, как следует прочувствовал бы это историческое для «Балтики» и города достижение. А я продукт питерского футбола, восемь с половиной лет провел в «Зените», потом работал в чемпионский год в «Локомотиве» при Геркусе. Мне сложно ликовать, занимая шестое место. Возможно, это моя проблема, и надо просто научиться нормально радоваться успехам.

— Ты бы говорил иначе, если бы «Балтика» добралась до бронзы?

— Это уже что-то ощутимое. Но за что мы боремся в отсутствие еврокубков?

Повторю: и шестое место — безусловно, достижение для «Балтики». Но повторить его через год будет очень непросто.