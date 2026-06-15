Спортивный директор «Балтики»: «Я 8,5 лет провел в “Зените” — сложно ликовать на 6-м месте. Ощущения сказки нет»

— Удовлетворение. Ощущения восторга, сказки — нет. Если бы я вырос в Калининграде, как следует прочувствовал бы это историческое для «Балтики» и города достижение. А я продукт питерского футбола, восемь с половиной лет провел в «Зените», потом работал в чемпионский год в «Локомотиве» при Геркусе. Мне сложно ликовать, занимая шестое место. Возможно, это моя проблема, и надо просто научиться нормально радоваться успехам.