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Аршавин: «Кто из вратарей мог исполнить штрафной? Акинфеев в девятку хорошо кладет»

Экс-нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин в новом выпуске FONTour рассказал, что его бывший партнер по сборной России, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев хорошо бил штрафные на тренировках.

Источник: Sport24

— Кто из вратарей, когда ты играл, тоже мог исполнить пенальти или даже штрафной?

— Акинфеев, по-моему. Акинфеев на тренировках хорошо кладет в девятку. Вот эти удары, которые на штрафном все ставят и бьют. И он не любил стоять, потому что много ударов слишком. Я думаю, 15−13 футболистов он за неделю старался поймать на тренировках. И он сам с нами разбегался и бил. У него вот так в девяточку летели, — отметил Аршавин.

Напомним, недавно 40-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2026/27.