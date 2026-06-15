Аршавин: «Кто из вратарей мог исполнить штрафной? Акинфеев в девятку хорошо кладет»

— Акинфеев, по-моему. Акинфеев на тренировках хорошо кладет в девятку. Вот эти удары, которые на штрафном все ставят и бьют. И он не любил стоять, потому что много ударов слишком. Я думаю, 15−13 футболистов он за неделю старался поймать на тренировках. И он сам с нами разбегался и бил. У него вот так в девяточку летели, — отметил Аршавин.