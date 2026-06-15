Агент Тюкавина: Константин начнет сборы с «Динамо», а дальше будет видно

«Сборы Тюкавин начнет с “Динамо”, в этом плане нет никаких проблем. Дальше будет видно. Свои обязательства перед клубом мы выполним в полном объеме. Костя сейчас в отпуске, лишний шум его никак не волнует. Если клубы о чем-то договорятся, будем думать и решать. А говорить просто так я лично не хочу и не буду», — отметил агент.