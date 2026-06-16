«Факел» объявил об уходе молдавского полузащитника Моцпана

24-летний Моцпан покинул «Факел» по истечении срока контракта. Он выступал за воронежцев с июля 2023 года.
В минувшем сезоне Никита Моцпан провел за «Факел» 27 матчей, а сами воронежцы пробились в российскую Премьер-Лигу.
Воронежский «Факел» объявил об уходе из команды молдавского атакующего полузащитника Никиты Моцпана.
24-летний Моцпан покинул «Факел» по истечении срока контракта. Он выступал за воронежцев с июля 2023 года.
В минувшем сезоне Никита Моцпан провел за «Факел» 27 матчей, а сами воронежцы пробились в российскую Премьер-Лигу.