«Краснодар» предложил 8 миллионов долларов за вингера «Индепендьенте» Гутьерреса, но получил отказ

При этом Мартинес пишет, что приоритетным вариантом для «Краснодара» является некий уругвайский игрок атаки (имени он не называет, но предположительно речь идет о Кристиане из «Крузейро», об интересе черно-зеленых к которому несколько дней назад сообщил бразильский ESPN), который попросил время до среды для завершения сделки. Если его переход сорвется, «Краснодар» может возобновить попытки заполучить Гутьерреса.