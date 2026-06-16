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«Краснодар» предложил 8 миллионов долларов за вингера «Индепендьенте» Гутьерреса, но получил отказ

«Краснодар» предложил «Индепендьенте» 8 миллионов долларов (6 миллионов долларов после вычета налогов) за вингера Макси Гутьерреса. Об этом в Х сообщил аргентинский журналист Матиас Мартинес.

Источник: Sport24

Клуб из Буэнос-Айреса отклонил оффер «быков», так как при такой сделке его прибыль от трансфера составила бы всего 1 миллион долларов. «Красные дьяволы» хотят получить за трансфер 22-летнего игрока 10 миллионов долларов чистой прибыли. Отмечается, что «Индепендьенте» владеет только 50% прав на футболиста.

При этом Мартинес пишет, что приоритетным вариантом для «Краснодара» является некий уругвайский игрок атаки (имени он не называет, но предположительно речь идет о Кристиане из «Крузейро», об интересе черно-зеленых к которому несколько дней назад сообщил бразильский ESPN), который попросил время до среды для завершения сделки. Если его переход сорвется, «Краснодар» может возобновить попытки заполучить Гутьерреса.

Гутьеррес в этом сезоне провел за «Индепендьенте» 14 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.