Суд Амстердама отказал в проведении психиатрической экспертизы Промеса

«Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу», — сказала она. По словам Зейлстры, все остальные ходатайства защиты футболиста, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня, также были отклонены. В частности, суд отказался проводить экспертизу скриншотов, найденных в телефоне одного из фигурантов, а также назначать допрос сотрудников правоохранительных органов.