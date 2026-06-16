Суд Амстердама отказал в проведении психиатрической экспертизы Промеса

ГААГА, 16 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство адвокатов экс-футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса о проведении его судебно-психиатрической экспертизы. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
«Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу», — сказала она. По словам Зейлстры, все остальные ходатайства защиты футболиста, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня, также были отклонены. В частности, суд отказался проводить экспертизу скриншотов, найденных в телефоне одного из фигурантов, а также назначать допрос сотрудников правоохранительных органов.
12 июня адвокат спортсмена, обвиняемого в нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков, в ходе заседания сообщил, что защита запрашивает суд о проведении судебно-психиатрической экспертизы. По его словам, у Промеса наблюдаются «серьезные личностные нарушения», а экспертиза должна, в частности, оценить, какое влияние на психическое состояние футболиста оказало его задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды.