«Локомотив» объявил об уходе Тимофеева

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» в Telegram-канале объявил об уходе футболиста Артема Тимофеева.
Сотрудничество с 32-летним полузащитником завершено по соглашению сторон.
«Благодарим Артема за время, проведенное с нами, самоотдачу и вклад в командные успехи. Удачи во всех новых начинаниях», — говорится в сообщении команды.
Тимофеев стал игроком «Локомотива» в июле 2024 года. За московскую команду футболист провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну передачу.
На протяжении карьеры хавбек также выступал за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат».